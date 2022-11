Lossprechungsfeier der Azubis der Haus- und Landwirtschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

24 Absolventinnen und Absolventen des Landbaus und zehn Absolventinnen der Hauswirtschaft haben mit weiteren rund hundert geladenen Gästen im Haus am Stadtsee in Bad Waldsee ihren Ausbildungsabschluss zur/m staatlich geprüfte/n Hauswirtschafter/-in und Landwirt/-in mit Vertretern des Landfrauenverbandes, des Kreisbauernverbandes, der Ehemaligen- und Meistervereine sowie des Landwirtschaftsamtes des Landratsamts Ravensburg gefeiert. Für besonders gute Leistungen wurden Gabriele Abt (Horgenzell), Johannes Kieckbusch (Kißlegg), Jonathan Sprißler (Weingarten) und Stefan Dieing (Kißlegg) ausgezeichnet.

Sabine Weiland, Ausbildungsberaterin der Hauswirtschaft, betonte die hohe Bedeutung der Hauswirtschaft, die oft erst gesehen wird, wenn sie fehlt. Der neue Qualifizierungskurs in Leutkirch mit Abschluss Ende Juli 2023 ist bereits gestartet, aber es gibt noch freie Plätze für Kurzentschlossene.

Ulrich Zinser, Ausbildungsberater der Landwirtschaft, richtete sich an die Junglandwirtinnen und -wirte, die nun die erste Etappe ihres Berufslebens geschafft haben. Landwirt sei zum einen einer der vielfältigsten Berufe mit immer höheren Anforderungen, sowohl fachlich als auch was die gesellschaftlichen Erwartungen und politischen Rahmenbedingungen betreffe. „Sie sind nun nicht nur Pflanzenbauer, sondern auch Tierwirt, Mechaniker und Betriebswirt.“ Zudem sei es auch einer der wichtigsten Berufe. Gerade in den aktuellen unsicheren Zeiten werde die Bedeutung der Lebensmittelversorgung wieder präsenter und die Prioritäten wieder etwas zurechtgerückt.

Weitere Grußworte wurden von Franz Schöneberger, Vorsitzender des Bauernverbands Allgäu-Oberschwaben, Christa Fuchs, Vizepräsidentin und stellvertretende Kreisvorsitzende des Landfrauenverbands Württembergisches Allgäu, Mang Schiele, Abteilungsleiter der landwirtschaftlichen Berufs(fach)schule am Berufsschulzentrum in Wangen und Christine Dorn-Bohner als Vertreterin des VLF Bad Waldsee und des Meisterverbands Ravensburg gesprochen.

Franz Schöneberger griff die aktuelle politische Situation auf und deren Umgang mit der Landwirtschaft. Oft fehle das Verständnis für die Berufswahl, wo es doch bemerkenswert sei, wenn sich jemand für die Wertschätzung und Wertschöpfung von Lebensmittel einsetzen würden. Christa Fuchs betonte die Wichtigkeit der professionellen Hauswirtschaft.