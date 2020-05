Lokal einkaufen, Gutschein gewinnen - So unterstützt die „Schwäbische“ die Händler der Region

Ein Buch im Laden aussuchen oder neue Schuhe im Geschäft anprobieren. Das neue Fahrrad besorgen oder Kaffee in der Rösterei in der Innenstadt. All das ist wieder möglich - trotz Corona. Allerdings nur unter Auflagen. Nach vielen Wochen, in denen die Geschäfte und Läden in der Region geschlossen bleiben mussten, stehen die Türen für die Kunden nun größtenteils wieder offen.

Doch ein Zurück zur Normalität bedeutet das für die allermeisten Einzelhändler sicher noch nicht. Die geltenden Hygienevorschriften und Auflagen schränken den Handel weiter ein. Die Zahl der Kunden in den Geschäften ist begrenzt, dazu kommen Unsicherheit und bei manchem wohl auch die Sorge vor Ansteckungen. Nicht wenige Geschäfte kämpfen ums wirtschaftliche Überleben.

Lokal einkaufen und einen Gutschein gewinnen

Der "Schwäbischen Zeitung" ist es wichtig, dass es auch weiterhin eine Vielzahl an Geschäften, Läden und Angeboten in den Innenstädten gibt, dass die Straßen und Gassen in unseren Orten belebt bleiben.

Deshalb hat die "Schwäbische Zeitung" die Aktion "Handel jetzt vor Ort" gestartet. Sie ist ein Appell, in den Geschäften und Läden vor Ort einzukaufen - und damit die Einzelhändler der Region zu unterstützen. Und neben regionaler Qualität und persönlichem Service bekommen Sie dort noch etwas: die Chance auf einen wöchentlich verlosten Einkaufsgutschein.

Wie? Das ist ganz einfach:

Gehen Sie in der Region einkaufen. Es zählen alle Quittungen von Unternehmen der Region - das kann auch ein Kauf im Online-Shop des lokalen Sportgeschäfts sein. Einzige Voraussetzung: Die Firmenadresse ist in Ihrer Region.

(Nummern siehe unten) oder werfen Sie sie in den . Wichtig: Namen und Telefonnummer bitte auf der Quittung vermerken. Wir verlosen unter allen Quittungen wöchentlich Einkaufsgutscheine unserer lokalen Händler - und zwar jeweils für Ihre Region. Das heißt alle Quittungen, die von Montagfrüh bis Sonntagabend der Vorwoche bei uns eingegangen sind, sind mit im Lostopf. Welche Gutscheine in dieser Woche verlost werden lesen Sie immer montags in Ihrer gedruckten Zeitung oder online unter www.schwäbische.de/handel.

Wir starten in einigen Regionen, vielleicht kommen weitere hinzu. Hier finden Sie die Nummern: