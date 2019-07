Lkw und Motorrad stoßen zusammen

Leichte Verletzungen hat eine 58-jährige Motorradfahrerin erlitten, die am Donnerstag gegen 10.15 Uhr die Bundesstraße 32 (Buchweg) aus Ravensburg in Richtung Gallusbrücke befuhr. An der Einmündung der Gegenbaurstraße in den Buchweg missachtete laut Polizei ein 54-jähriger Lkw-Fahrer beim Einbiegen in den Buchweg die Vorfahrt der von links kommenden Motorradfahrerin, weshalb beide Fahrzeuge zusammenstießen. Die Frau stürzte nach dem Zusammenstoß in den Mittelgrünstreifen der Bundesstraße. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.