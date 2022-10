Lkw streift Pannenfahrzeug

Glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 8.15 Uhr auf der A 96. Ein 33-Jähriger war laut Polizei mit seinem Audi in Richtung München unterwegs und musste aufgrund eines technischen Defekts auf dem Standstreifen anhalten. Noch bevor der Mann ausstieg, um seinen Wagen abzusichern, kam ein 55-jähriger Sattelzuglenker aus Unachtsamkeit auf den Pannenstreifen und streifte den Audi.

Durch geborstenes Glas wurde der 33-Jährige leicht verletzt. An seinem Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro, während der Schaden am Sattelzug auf rund 500 Euro beziffert wird. Der Abschleppdienst kümmerte sich um den Audi.