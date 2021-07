Ein Lastwagen ist am Freitagvormittag auf der A96 bei Wangen auf ein Mähfahrzeug der hiesigen Autobahnmeisterei gekracht. Die Autobahn ist in südlicher Richtung derzeit nur einspurig befahrbar berichtet die Polizei.

Der Unfall geschah gegen 9.30 Uhr an der Anschlussstelle Wangen Nord. Ein Mensch wurde dabei vermutlich leicht verletzt, so die Beamten in einer ersten Einschätzung. Der Sachschaden soll hoch sein, ist aber noch nicht zu beziffern.