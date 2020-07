Lkw-Fahrer mit gefälschten Papieren erwischt

Bei einer Kontrolle in der Zeppelinstraße stellten Beamte der Verkehrspolizei laut Pressemitteilung am vergangenen Freitagmorgen bei einem 41-jährigen Lkw-Fahrer aus Moldawien gefälschte Papiere fest. Wie die bisherigen Ermittlungen ergeben hätten, hatte sich der Mann rumänische Dokumente besorgt, um die Visumspflicht für längere Aufenthalte in Deutschland zu umgehen und arbeiten zu können. Der 41-Jährige, der als Paketfahrer für den Subunternehmer einer Spedition arbeitete und bereits seit mindestens Oktober 2019 in Deutschland wohnte, hat sich nun unter anderem wegen unerlaubten Aufenthalts und verbotener Erwerbstätigkeit zu verantworten. Außerdem wird der Mann wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt, da er nur einen gefälschten Führerschein vorweisen konnte. Der 41-Jährige, gegen den der zuständige Richter am Folgetag die Untersuchungshaft anordnete, wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.