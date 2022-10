Lkw fährt nach Unfall davon - Polizei bittet um Hinweise

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend auf der A 96 in Fahrtrichtung München ereignet hat. Das berichtet die Polizei.

Die 80-Jährige Fahrerin eines Wohnmobils wollte einen Sattelzug überholen, als dieser aus bisher ungeklärten Gründen immer weiter auf die linke Spur geriet. Die 80-Jährige bremste daraufhin stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit der Schutzplanke. Zwischen dem Sattelzug und dem Wohnmobil kam es zu keinem Kontakt. Glücklicherweise verletzte sich, wie die Poizei weiter berichtet, keiner der Beteiligten.

Der Sattelzug entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Verkehrsdienst Kißlegg ermittelt wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise von Verkehrsteilnehmern oder anderen Zeugen unter Telefon 07563 / 909 90 entgegen.