Linksabbieger missachtet Gegenverkehr

An der Einmündung der Karseer Straße in die Kißlegger Straße hat ein Autofahrer in Wangen am Mittwochnachmittag beim Linksabbiegen den Gegenverkehr nicht bachtet. Bei dem Unfall entstand Sachschaden.

Wie die Polizei mitteilt, bog ein in Richtung Leupolz fahrender VW Golf gegen 17 Uhr von der Kißlegger Straße nach links in die Karseer Straße ab. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden Transporters, was zu einer heftigen Kollision führte. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 10 000 Euro. Auto und Transporter waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.