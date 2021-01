Lindauer Weihnachtsengel landen in Wangen

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Bodolz, Wasserburg und Lindau-Hoyren haben für Altersheime, Krankenhäuser und Hospize in Lindau und Wangen insgesamt 1500 Engelslesezeichen gebastelt und diese gemeinsam mit einem selbst gestalteten „Trost- und Powerbuch“ an die dortigen Bewohner verteilt.

Damit hätten Ferdinand (links) und Maximilian (Zweiter von rechts) stellvertretend für die 104 Schülerinnen und Schüler der Schulen die Menschen, die Weihnachten in diesem Jahr einsam feiern mussten, mit ihrer Fröhlichkeit angesteckt, heißt es in einem Schreiben der Religionslehrerin Monika Eisele (rechts), welche die Aktion initiiert hatte. Die Leiterin des Alten- und Pflegeheims Allgäustift in Lindau, Martina Piosik (Zweite von links), freut sich bei der Übergabe.