Lindauer Straße wird wieder voll gesperrt

Die Lindauer Straße in Wangen wird in Kürze erneut voll für den Verkehr gesperrt. Grund sind dieses Mal allerdings nicht Arbeiten der Deutschen Bahn, sondern der Stadt.

Das Ordnungsamt kündigt in diesem Zusammenhang Tiefbaumaßnahmen an, die in der kommenden Woche beginnen. Konkret ist die Lindauer Straße deshalb auf Höhe der Wolfgangstraße von Montag, 2. September, bis voraussichtlich Dienstag, 10. September, dicht. Während dieser Zeit ist der Anliegerverkehr bis zur Baustelleneinrichtung zugelassen. Eine entsprechende Umleitungsbeschilderung über die Zeppelinstraße, die B 32 (Ravensburger Straße), den Buchweg sowie die L 320 (Gegenbauerstraße) und umgekehrt wird ausgeschildert. Der Fußgängerverkehr kann laut Stadt die Baustelle in der Lindauer Straße passieren. Der Fußweg Gottesackerweg ist allerdings nicht passierbar. Eine entsprechende Umleitung ist eingerichtet.