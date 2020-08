Lindauer Gäste besuchen Lindauer Park in Wangen

Auf Einladung von Oberbürgermeister Michael Lang ist die Lindauer Oberbürgermeisterin Claudia Alfons, mit Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn nach Wangen gekommen, um die aktuelle Ausstellung bei einer Sonderführung durch Andreas Scholz zu sehen. Das teilt die Stadt mit.

Der Maler, der seit Jahrzehnten mit großer Leidenschaft nicht nur die Ardèche in Frankreich, sondern auch das Allgäu und den Lindenhof Park in Bad Schachen malt, erläuterte den Gästen aus Lindau seinen Zugang zur Malerei.

Einfangen von Licht, Farben und Stimmungen im Detail seien die Themen seiner Kunstwerke, die den Betrachter in die Landschaft hineinnehmen. So auch im Lindenhofpark, wo er gerade an heißen Tagen frühmorgens anfängt zu malen. Die Gäste aus Lindau zeigten sich sehr beeindruckt von seinen Arbeiten.

Kulturamtsleiter Warmbrunn versprach zu prüfen, inwieweit sich Scholz‘ Bilder in eine für das Lindauer Gartenschaujahr 2021 geplante Ausstellung zu Natur und Kunst einbauen lassen – möglicherweise sogar in der Villa an Ort und Stelle, wo sie gemalt wurden.

Interesse an dem Wangener Maler hatte OB Lang beim Besuch in Lindau geweckt, als er sich vor Kurzem mit Mitarbeitern der Stadt und der Landesgartenschau GmbH sowie deren Aufsichtsräten über die Fortschritte und Planungen zur Gartenschau Lindau 2021 informierte. Im Gepäck hatte er als Gastgeschenk einen Stapel Postkarten mit Bildern vom Lindenhofpark.