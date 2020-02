Liebeslieder-Walzer in der Stadthalle

Nachdem der Oratorienchor Wangen bereits in seinem Herbstkonzert eine kleine Gruppe aus den „Liebeslieder-Walzern“ dargeboten hatte, wird das Publikum beim Konzert am Sonntag, 15. März, um 17 Uhr in der Stadthalle Wangen alle Lieder der beiden Werkgruppen op. 52 und op. 65 hören können. Eine kleine Gruppe von Sängern wird sie, begleitet vom Piano Duo Fourte – Eva-Maria Weinreich und Tomohito Nakaishi aus Weimar – und unter der Gesamtleitung von Friedrich-Wilhelm Möller darbieten.

Johannes Brahms, der gebürtige Hamburger, hatte sich nach verschiedenen Stationen ab 1862 in seiner Wahlheimat Wien niedergelassen. Die erste Gruppe der Liebeslieder-Walzer op. 52 ist 1868 entstanden: Bei der Uraufführung im Jahr 1870 saß der Komponist selbst gemeinsam mit Clara Schumann am Klavier, so die Ankündigung. Die Besetzung für Klavier vierhändig und vier Stimmen, die als Chor oder solistisch agieren können, ist ungewöhnlich, aber höchst inspiriert gelöst.

Nachdichtungen russischer, polnischer und ungarischer Lieder

Die Texte sind Nachdichtungen russischer, polnischer und ungarischer Lieder aus Georg Friedrich Daumers „Polydora“ und handeln auf ernsthafte, humorvolle, ironische und aufrichtige Weise von den verschiedenen Aspekten der Liebe, heißt es weiter. Brahms schrieb hier sehr kurze Miniaturen, die jeweils nur ein bis zwei Minuten dauern. Sie ergeben ein buntes Kaleidoskop menschlicher Regungen. Dabei erinnern die Walzer weniger an die Tänze etwa der Strauß-Familie als an die gemütlicheren, intimen Ländler von Schubert oder Lanner, sie sind charmant und beschwingt und bringen vielleicht schon ein wenig Frühlingsgefühle in die Stadthalle.