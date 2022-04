Levi Meßmer von der Rad-Union Wangen fährt aufs Podest

Marco Barke, Oliver Mattheis und Levi Meßmer von der Rad-Union Wangen machten sich kürzlich auf den Weg nach Affoltern am Albis in der Schweiz, um am „GP Osterhas“ teilzunehmen. Da der andere Teil des Teams sich bereits in Italien im Trainingslager befand, hatten die drei Fahrer eher geringe Erwartungen auf eine Top-Platzierung. Vielmehr wurde das Kriterium, welches auf einem 800 Meter langen Rundkurs in einem Industriegebiet ausgetragen wurde, als letzte Vorbereitung für den Radklassiker „Rund um Schönaich“ gesehen.

Bereits nach den ersten von 100 Runden war allerdings klar, dass auch die angereisten Schweizer und Österreicher Teams schnell Radfahren können. Gleich zu Beginn konnte sich eine Gruppe um Matheis absetzen, welche allerdings nach kurzer Zeit gestellt wurde. Als dann die rennentscheidende Gruppe sich vom Hauptfeld löste, war zunächst kein Fahrer des RUW-Elite- Teams vertreten, sodass Meßmer noch einmal die Initiative ergriff und mit Erfolg zur Spitzengruppe aufschloss. Kurze Zeit später löste er sich dann mit dem späteren Sieger des RSC Kempten Andreas Mayr von der Spitzengruppe und sammelte nun jede Runde fleißig Punkte. Nach etwa 30 Runden an der Spitze konnten die beiden Fahrer das Feld überrunden, wodurch eine Spitzenplatzierung durch Meßmer eigentlich sicher war. Im letzten Renndrittel löste sich dann allerdings noch einmal eine sieben Mann köpfige Gruppe, wodurch das Podest für die Wangener noch einmal in Gefahr geriet. Barke erkannte die Situation sofort, hielt das Hauptfeld auf Tempo und verhalf so Meßmer zu seinem ersten Podestplatz in der Klasse der Elite-Amateure hinter den beiden Fahrern des RSC Kempten Andreas Mayr und Dario Rapps.

Zwei Tage später standen dann die drei Rad-Union-Fahrer zusammen mit dem Schwarzenberger Johannes Herrmann und weiteren knapp 150 Fahrern an der Startlinie in Schönaich. Beim Radklassiker galt es 16 Runden à 9 Kilometer zu bewältigen, sodass nach etwa 3 Stunden und 15 Minuten 144 Kilometer auf dem Tacho standen. Immer wieder lösten sich kleinere Gruppen, wo auch die RUW Fahrer versuchten mitzumischen. Als sich dann allerdings nach etwa 20 gefahrenen Kilometern die rennentscheidende Gruppe absetzen konnte, gerieten die Fahrer in die Defensive. So ging der Sieg zum ersten Mal in der Geschichte des Rennens „Rund um Schönaich“ an einen Österreicher – vom Profiteam Felbermayr Simplon Wels. Letztlich konnte lediglich Herrmann in der ersten Verfolgergruppe einen 24. Platz erzielen, wobei die anderen drei Wangener Fahrer sich in den nachfolgenden Gruppen ins Ziel kämpften.

Um am 30. April beim Heimrennen in Niederwangen wieder um Top-Platzierungen kämpfen zu können, befinden sich nun die Fahrer der Rad-Union-Wangen in Cesenatico im Trainingslager.