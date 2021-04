Levente Farkas trainiert Wangener Handballer in der Landesliga

Die Handballabteilung MTG Wangen stellt weiter die Weichen für die Zukunft. Mit Levente Farkas wurde jetzt der Wunschkandidat als Trainer für die in der Landesliga spielende zweite Herrenmannschaft verpflichtet.

Farkas bringe mit seinen 30 Jahren schon eine Menge Erfahrung als Trainer mit und passe von seinen Fähigkeiten voll in das Anforderungsprofil der MTG, begründete der Verein die Verpflichtung. „Wir sind sehr glücklich, dass Levi unser Trainerteam ab der kommenden Saison verstärkt. Wir haben uns in einigen Online-Meetings ausgetauscht. Ich habe ihm unsere Ziele und das Konstrukt des Teams und des gesamten Vereins näher gebracht. Zudem haben wir uns über Handball allgemein unterhalten und dabei festgestellt, dass es richtig gut passt“, sagt Timo Feistle, der Sportliche Leiter Männerhandball.

Farkas hat, weil er Vater geworden ist, zuletzt eine einjährige Handballpause eingelegt, davor war er Landes- und Bezirksligatrainer beim TSB Ravensburg. Er kommt aus einer handballverrückten Familie, lebt für den Handball und will jetzt wieder einsteigen. In Wangen folgt er auf das Trainerduo Jonas Reuhs/Horst Kunkel, das mit der zweiten Mannschaft den Aufstieg 2020 in die Landesliga geschafft hat.

Farkas hat vor allem den Auftrag, die Jugendspieler in das Team zu integrieren. Die 1b soll sich in der Landesliga etablieren und Sprungbrett für die Verbandsliga-Mannschaft sein. „Die Plattform 1b hat für die Zukunft des Männerhandballs in Wangen eine große Bedeutung. Die Entwicklung der jungen Handballer im Alter von 18 bis 21 Jahren ist äußerst wichtig und wertvoll für unseren Verein“, macht MTG-Sportvorstand Reinhard Geyer deutlich.