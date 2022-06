Leupolzer LandFrauen als Putzperlen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nicht nur zusammen festen, sondern auch in der Not helfen, das haben einige Leupolzer Landfrauen bewiesen. Familie Graf stellt ihr Bauernhaus der Familie Stemmer zur Verfügung, die nach dem Brand obdachlos wurden. Da das Haus seit ein paar Jahren unbewohnt ist, hat sich natürlich nicht nur Staub angesammelt. 10 fleißige Landfrauenbienen halfen die Wohnung zu reinigen. Natürlich kam auch hier der Spaß nicht zu kurz. Und so wurde es ein erfolgreicher kurzweiliger Nachmittag den die Landfrauen mit Kaffee und Kuchen beendeten. Der Kuchen wurde von Hilde Graf gespendet, da sie altersmäßig nicht mehr helfen kann. Foto: Graf