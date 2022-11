Letzter Saisonwettkampf für die Turner der TG Wangen-Eisenharz

Da am letzten Wettkampftag nach Vorgabe der DTL alle Wettkämpfe gleichzeitig geturnt werden sollen, beginnt der Wettkampf am Samstag um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Zum letzten Wettkampf der diesjährigen Bundesligasaison empfängt die TG Wangen-Eisenharz den TV Grötzingen in der Ebnethalle. Der Sieger des Duells der beiden Tabellennachbarn sichert sich Rang vier in der Abschlusstabelle. Der Wettkampf beginnt um 18 Uhr.

Die Turner der TG Wangen-Eisenharz wollen ihre starken Leistungen der vergangenen Wochen bestätigen und sich mit einem Sieg vom heimischen Publikum verabschieden. Belohnung wäre Rang vier in der Abschlusstabelle. Nach den bisherigen Saisoneindrücken geht die TG als Favorit in den Wettkampf. Grötzingen verzichtet in dieser Saison auf die Unterstützung eines ausländischen Gastturners und hat im Vergleich zur TG teilweise deutlich niedrigere Wertungen geturnt.

Das Duell mit den Grötzingern gab es bislang dreimal in der DTL – immer auswärts in Grötzingen: Bei ihrem ersten Bundesligawettkampf 2013 bezahlten die TG-Turner Lehrgeld und unterlagen deutlich, 2017 trennten sich beide Teams unentschieden und im vergangenen Jahr musste die TG eine am Ende vermeidbare Niederlage einstecken. Nun soll im vierten Anlauf endlich der erste Sieg gefeiert werden. Beide Teams konnten in diesem Jahr bisher zwei Wettkämpfe gewinnen und stehen vor dem letzten Wettkampf punktgleich auf den Plätzen vier und fünf. Aufgrund des besseren Geräteverhältnisses liegen die Allgäuer vor den badischen Gästen.

Auf Seiten der TG gibt Simon Strobel am Samstag seinen Abschiedswettkampf in der dritten Bundesliga. Der Routinier wird nach 17 Jahren im TG-Trikot in Zukunft turnerisch kürzertreten und für seinen Heimatverein, den TSV Altshausen, an die Geräte gehen. Altshausen schickt im Frühjahr erstmals ein Team in der Kreisliga an den Start. Strobel möchte aber am Samstag noch einmal zeigen, dass er auch im fortgeschrittenen Turneralter immer noch eine Verstärkung für das Team ist. Daneben sind alle Turner fit und brennen auf den Einsatz beim letzten Saison-Wettkampf. In den vergangenen Wochen wurde im Training noch einmal das eine oder andere neue Teil trainiert. Aufseiten des TV Grötzingen kommt mit Luca Dilger ein alter Bekannter mit ins Allgäu. Der 23-jährige gebürtige Ailinger studiert in Karlsruhe und geht seit drei Jahren für die Grötzinger an die Geräte. Er kennt die Turner der TG aus unzähligen Wettkämpfen im Turngau. Für Grötzingen startet er am Sprung, Barren und Reck. Auch Dilger sieht die TG in der Favoritenrolle, hofft aber auf einen spannenden Wettkampf und darauf, mit seinem Team mindestens ein paar Gerätepunkte mitnehmen zu können.