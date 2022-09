Letzter Jugendtreff in der Saison 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum letzten von insgesamt acht Segeltreffs haben die Jugendleiter des Marinevereins Wangen 1926 am Freitag, 9. September, eingeladen. Eine große Anzahl von jugendlichen Seglern nahmen am letzten Wochenende der Sommerferien die Einladung gerne an und holten ihre Vereinsboote zum gemeinsamen Segeln aus den Lagerplätzen. Im gemeinsamen Regattatraining wurden mit den Jugendleitern Starts und Manöver an den Tonnen geübt und bei einer kleinen gemeinsamen Regatta gleich umgesetzt.

Kurz bevor die Sonne unterging, wurde dann wieder in Richtung „Heimathafen“ gesegelt und die Boote an Land gebracht. Gemeinsames Abtakeln und Aufräumen war angesagt, und beim anschließenden Grillen konnte man ausgiebig über die zurückliegende Saison reden. Der Jugendleiter, Nils Nothhaft, lud alle Segler*innen noch zu einem Event ein, und zwar zur Sohler-Regatta, die am Wochenende vom 17. und 18. September stattfindet. Danach wird der Weiher abgelassen und im nächsten Frühjahr geht´s dann hoffentlich voller Elan wieder los.