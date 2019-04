Lesung mit Bestseller-Autorin Zsuzsa Bank

Die Bestseller-Autorin Zsuzsa Bank liest am Mittwoch, 10. April, ab 20 Uhr in der Stadtbücherei Wangen im Kornhaus aus ihrem neuen Roman „Schlafen werden wir später“.

Der Briefroman handelt von der Schriftstellerin Márta die mit ihrem Mann und drei Kindern in einer deutschen Großstadt lebt und der Lehrerin Johanna, die allein in einem kleinen Ort im Schwarzwald wohnt, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine lange Freundschaft verbindet sie, in E-Mails von großer Tiefe, Offenheit und Emotionalität halten sie engen Kontakt.

Zsuzsa Bank lebt in Frankfurt am Main. Für ihren ersten Roman „Der Schwimmer“ wurde sie laut Mitteilung mit dem aspekte-Literaturpreis, dem Deutschen Bücherpreis, dem Jürgen-Ponto-Preis, dem Mara-Cassens-Preis sowie dem Adelbert-von-Camisso-Preis ausgezeichnet.

In der Stadtbücherei werden außerdem die Illustrationen von Brigitta Mackh zu Zsuzsa Banks Romanen zu sehen sein. Der Eintritt kostet sieben Euro, ermäßigt fünf Euro.