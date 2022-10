Lesung auf Schwäbisch und Türkisch führt in Wangen zu regem Austausch

Weitere Veranstaltungen der Interkulturellen Wochen in Wangen: Pflanzentauschtag „Garten der Begegnung“ am 8.10. ab 11 bis 14 Uhr – Evangelische Stadtkirche; Workshop mit Noomi Arndt: Rassismus. Erkennen - verstehen am 15.10. ab 10 bis 14 Uhr – VHS Wangen; Fotografieworkshop mit Sara Sun Hee Martischius: Perspektivwechsel am 19.11. ab 10.30 bis 17 Uhr – VHS Wangen. Anmeldung für die Workshops bei Anita Mutvar, Tel: 07522 / 74294, oder per Mail an: anita.mutvar@wangen.de