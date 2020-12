Leopold Vidal ist verstorben

Im Alter von 99 Jahren ist Pfarrer i.R. Leopold Vidal verstorben. Er wirkte bis ins hohe Alter an den heutigen Fachkliniken Wangen und in der Kirchengemeinde Deuchelried, St. Petrus, heißt es in einem Nachrufschreiben

Leopold Vidal wurde 1921 in Nendingen geboren und ist später in Bad Mergentheim aufgewachsen. Sein geistlicher Weg wurde im Konvikt in Rottweil begründet, wo er Abitur machte. Der Krieg durchbrach jedoch seine Pläne. Am Kriegsende in Gefangenschaft geraten, erhielt er seine weitere spirituelle Ausbildung unter anderem zusammen mit den späteren Rottenburger Weihbischöfen Bernhard Rieger und Franz-Josef Kuhnle im sogenannte Stacheldrahtseminar in Chartre, dem großen Friedenswerk von Abbé Franz Stock. Nachdem er seine Studien vervollständigt und das Priesterseminar in Rottenburg abgeschlossen hatte, hatte er 1951 mit seiner Priesterweihe eine wichtige Etappe in seinem Leben geschafft. Nach zweijähriger Vikarszeit auf der Ostalb wurde er 1953 Hauskaplan an der Kinderheilstätte Wangen, wo er sein ganzes Priesterleben verbringen sollte.

In seiner bescheidenen Art wirkte er nach außen so unauffällig, dass man zunächst vergaß, ihn zum Pfarrer zu befördern. Dies wurde von Weihbischof Sedlmeier anlässlich einer Firmung an der Kinderheilstätte beinahe zufällig entdeckt und 1965 schließlich nachgeholt. Als zwölf Jahre später die Pfarrei Deuchelried vakant wurde und sich kein Nachfolger mehr finden ließ, fühlte er sich aufgerufen, neben seiner bisherigen Tätigkeit mit in die Pfarrseelsorge einzusteigen. In seiner Doppelstelle war er offiziell bis 2010 im Dienst. Nur ungern ließ er sich nach 58 Jahren Dienst in den Fachkliniken – wie die ehemalige Kinderheilstätte nun hieß – und 34 Jahren in der Kirchengemeinde St. Petrus in Deuchelried in Rente schicken. Auch danach zelebrierte er noch weiter an den Wochentagen in „seiner“ Pfarrei und sonntags in der Kapelle der Fachkliniken. Ansonsten war ihm das stille Gebet ein wichtiges Anliegen.

Mit Leopold Vidal verlieren Wangen und Deuchelried einen dienstbeflissenen, treuen und akkuraten Priester und einen durch und durch geistlichen Menschen.