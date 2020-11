Lenz zieht Schüler in Bann

Obwohl die Baden-Württembergischen Literaturtage nach der Halbzeit abgesagt werden mussten, durften einige Schulklassenlesungen trotzdem stattfinden. So war der Autor und Musiker Martin Lenz auf Einladung der Stadtbücherei zu Gast in den Grundschulen Schomburg und Im Ebnet. Er zog Schüler der 2. und 3. Klassen mit der Geschichte um den Pinguin „Pokki“ in seinen Bann, teilt die Stadtbücherei mit.