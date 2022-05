Lena Joos hat „Zippel-Plakat“ gestaltet

Das Plakat für das Kinderfesttheater „Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst“ ist fertig. Lena Joos gestaltete das „freche Gespenst“ im Kunstunterricht der ersten Klasse in der Berger-Höhe-Schule, heißt es in einer Medienmitteilung des Kinderfesttheaters Wangen. Der Vorverkauf für das Kinderfesttheater „Zippel, das wirklich wahre Schlossgespenst“ beginnt am 1. Juli im Gästeamt Wangen und bei reservix. Die öffentlichen Aufführungen sind an fogenden Tagen: Samstag, 16. Juli, um 19 Uhr, Dienstag, 19. Juli, um 19 Uhr, Mittwoch, 20. Juli, um 15 Uhr und Donnerstag, 21. Juli, um 18.30 Uhr.