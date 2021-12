Leistungsgemeinschaft organisiert weihnachtliche Musik

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Leistungsgemeinschaft Wangen organisiert weihnachtliche Musik an den Adventssamstagen für die Besucher der Stadt Wangen.

„Auch wenn der Weihnachtsmarkt nicht stattfinden kann, so wollen wir unseren Kunden doch etwas Weihnachtsstimmung bescheren“ - so Morlok, Geschäftsführer der Leistungsgemeinschaft Wangen. Die Besucher bedankten sich für die weihnachtlichen Klänge mit Applaus und Kommentaren wie „die Musik tut so gut“. So spielen Musiker der Musikkapelle Schwarzenbach, das Hörnerensemble, die Trompeter der Stadtkapelle Wangen und „Schowiederemir“ weihnachtliche Musik auf verschiedenen Plätzen in der Stadt.