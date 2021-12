Leise, sauber – aber fünf Minuten verspätet: SZ unterwegs mit der Allgäubahn

Liebe Leserinnen und Leser, wie sind Ihre Erfahrungen mit dem neuen Zugangebot? Passen die Verbindungen und Fahrpläne? Sind die Züge pünktlich? Was halten Sie von der Ausstattung der Wagen? Schreiben sie uns unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Erreichbarkeit an: redaktion.wangen@schwaebische.de oder redaktion.leutkirch@schwaebische.de. Wir möchten Ihre Eindrücke, Lob und Kritik gern in unsere Berichterstattung aufnehmen. Vielen Dank, Ihre Redaktion.