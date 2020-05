Lehrer kümmern sich um neuen Schulgarten

Zurzeit bereiten sich die letzten landwirtschaftlichen Berufsschüler in Ravensburg und Leutkirch in ihren Schulen auf die Prüfungen in den jeweiligen Standorten vor. Währendessen sind die nächstjährigen Abschlusslehrlinge aufgrund der aktuellen Situation am Beruflichen Schulzentrum in Wangen (BZW) noch zu Hause auf ihren Höfen, teilt Joachim Schwarz, Verantwortlicher für den Bereich Agrar und Umweltpädagogik der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) mit. Das entbinde die Lehrer jedoch nicht von Arbeit.

Der neue Schulgarten des BZW, für den die Schüler im vergangenen Jahr einen Preis gewannen, könnte anders nicht bestellt werden. Eine letztjährige Zwischenfrucht, die eigentlich über den Winter abfrieren sollte, habe sich auf einem Teil der Beete sehr gut entwickelt und diene jetzt schon als Bienenweide. Mit Phazelia, Alexandriner- und Perserklee sowie Saatwicken blühe sie herrlich in allen Farben. Die Sommerkulturen wie Hafer, Sojabohnen, Kartoffeln und ein Gemenge von Bohnen und Mais müssten aber Anfang Mai zeitnah in den Boden.

Die zwei Fachlehrer Joachim Schwarz und Julian Wagner hätten deshalb selbst Hand angelegt. Jetzt würden beide hoffen, dass die Schule nach den Pfingstferien wieder startet und die sich entwickelnden Kulturen dann den Schülern gezeigt werden können. Zwei Arbeitseinsätze zur mechanischen Unkrautbekämpfung würden auch noch von Nöten sein, bis die Schüler dann nach den Pfingstferien frühestens wieder in der Schule sind. Also müssten der 1989 geborene Wagner aus Ravensburg und der seit 1989 im Schuldienst in Leutkirch tätige Schwarz nochmal ran.

An den beiden Standorten Ravensburg und Leutkirch macht sich die Landwirtschaft laut Mitteilung in den jeweiligen Berufsschulen mit der Abschlussprüfung Ende Mai sprichwörtlich endgültig vom Acker. Zukünftig alleiniger Standort einer agrarischen Ausbildung im Landkreis Ravensburg sei ab September 2020 nur noch das Berufsschulzentrum Wangen im Allgäu.