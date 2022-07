Lebensspendendes Nass für Dorf in Togo

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit 1976, also nicht weniger als 46 Jahren, unterstützen die Eine-Welt-Sänger Wangen (früher „Missionssänger“) Projekte in den armen Ländern. Immer war es eine kleine Gruppe von Kindern, die sich als wackere Straßenmusikanten mit Lehrer Bruno Sontheim für die gute Sache einsetzten. Pandemiebedingt war das die letzten zweieinhalb Jahre nicht möglich. Was tun? Die Projektarbeit einstellen oder einen anderen Weg finden? Der Ruhestandslehrer entschied sich für letzteres...

So sah man ihn immer wieder alleine mit Gitarre singend in der Wangener Fußgängerzone für die altbekannten Projekte. Keine Frage, dass es als Solist ungleich schwieriger gestaltet als mit einer putzmunteren Kinderschar! Dennoch zeigten sich die Wangener von den Soloauftritten angesprochen und zückten ihr Portemonnaie für die heimischen Projekte. 2000 Euro konnten nun als Unterstützung für die Arbeit der „TogoHilfe Wangen e. V.“ übergeben werden.

Seit Jahren arbeiten die Wangener Togo-Leute mit Frau Kopp aus Fürstenfeldbruck zusammen, die Projekte in dem Land an der Elfenbeinküste initiiert und betreut. Nun soll in dem Dorf Nassiogou ein Tiefbohrbrunnen zur Wasserversorgung errichtet werden. Mit 2000 Einwohnern liegt die Ansiedlung ganz im Norden des Landes in der dortigen Sahaelzone, dem Übergangsbereich von der südlichen Trockensavanne zur Sahara.

Durch absinkende Grundwasserspiegel stehen die bisherigen Ziehbrunnen buchstäblich „im Trockenen“. Der Wasserspiegel ist abgesunken in tiefere Erdschichten und mit bisheriger Brunnentechnik unerreichbar. Nur eine Tiefbrunnen-Bohrung ermöglicht die Erschließung des Wassers in 120 m Tiefe und garantiert auf lange Sicht dauerhafte Wasserversorgung.

Lebensspendendes Nass gibt es dann nicht nur für die über 200 Grundschüler (Brunnenstandort nahe Schulgebäude) sondern auch für die Bewohner des Dorfes, wo es bislang Aufgabe der Mädchen und Frauen war, das kostbare Nass mühsam in Kanistern von einem entfernten Rinnsal ins hoch gelegene Nassiogou zu schleppen. Und das bei afrikanischer Gluthitze.

Von elementarer Wichtigkeit vor allem für die Bauern zur Bewässerung ihrer ausgetrockneten kargen Böden; denn ob die Menschen hier einigermaßen satt werden können oder hungern müssen - das hängt ganz eng mit dem Ernteerfolg im Dorf zusammen.