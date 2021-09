Lebensmittelautomat in Niederwangen beschädigt

Einen Lebensmittelautomaten in Niederwangen haben bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 10.30 Uhr, in der Schulstraße in Niederwangen beschädigt. Die Unbekannten stopften Laut Polizeibericht nasse Silikon-Päckchen in den Automaten. Das ausgetretene Wasser beschädigte die Elektronik des Apparats, wodurch Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522 / 98 40 entgegen.