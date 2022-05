Im Jazz-Point im Schwarzen Hasen in Beutelsau tritt am Freitag, 20. Mai, ab 20.30 Uhr Laura Kipp mit Pop, Soul und Jazz auf. Begleitet wird sie von ihrer Band. Karten gibt es im Vorverkauf in der Tabakstube Wangen, Telefon 07522/3789, Restkarten gibt es dann an der Abendkasse beim Konzert.