Der Lauf und Triathlon Club (LTC) Wangen hat während des Wangener Genusslaufes gesammelt und einen Teil des Erlöses an den Verein Lichtblick gespendet, der sich für notleidende Familien in der Region einsetzt. Anne Martin, Marion Lang und Helga Osterberg von Lichtblick freuen sich über den Scheck in Höhen von 1000 Euro aus den Händen von Helmut Hermann und Claudia Gralki vom LTC.