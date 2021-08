Lauf Challenge Wangener Schulen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kurz vor Ende des Schuljahres hatte die Sportgemeinde Niederwangen eine Plattform geschaffen, den Schulklassen der Wangener Schulen viel Freude am gemeinsamen Sport zu bieten. Gesucht wurde jene Schulklasse, die gemeinsam die meisten Kilometer in einem Zeitraum von 14 Tagen zurücklegt. Insgesamt nahmen 589 Schüler aus Grund- und Hauptschulen das Angebot an und meldeten der SGN insgesamt 9.965 zurückgelegte Kilometer. Das Ergebnis wurde dann prozentual auf den Klassenteiler errechnet. Von vielen Seiten war zu hören, dass sich die teilnehmenden Schulklassen mit Begeisterung auf die Strecken machten. Viele laufend, manche auch vielleicht gehend – wichtig war, so hörte man von den jeweiligen Klassen- bzw. Sportlehrern, vor allem noch einmal den Klassengeist zu fördern. Schade war jedoch auch, dass bei einigen Schulen der Sport nicht nur in der Pandemie sondern auch bei der Lauf Challenge keinen Anklang fand. Am Ende war es die Klasse 4a der Bergerhöhe Schule, die bei den Grundschulen innerhalb der 14 Tage pro Schüler 39,4 km und insgesamt 828 km zurücklegte.

Bei der Wertung für weiterführende Schulen hatte die 6b der Werkrealschule Niederwangen mit 27,5 km pro Schüler und einer Gesamtkilometerzahl von 385 die Nase vorn. Über die Urkunde und den Eisgutschein freuten sich die beiden Siegerklassen bevor es in die wohlverdienten Ferien ging.