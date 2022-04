Beim Rückwärtsfahren ist ein Lastwagenfahrer am Dienstagmorgen in der Straße „Im Urtel“ mit einem Ford Fiesta zusammengestoßen.

Der 24 Jahre alte Lkw-Fahrer fuhr laut Polizei vorwärts in die Zufahrt zum Wangener Polizeirevier, um gegenüberliegend, die Straße rückwärts querend, einzuparken und abzuladen. Dabei übersah er die 35-Jährige in ihrem Ford. Während an dem Lastwagen lediglich geringer Sachschaden entstand, wird dieser am Pkw auf rund 5000 Euro geschätzt.