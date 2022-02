Einem Auto die Vorfahrt genommen hat ein Lastwagen-Fahrer am Donnerstagmorgen kurz vor 6 Uhr an der Kreuzung Gegenbauerstraße/Buchweg, wie die Polizei mitteilt. Der 23 Jahre alte Schwerlastlenker wollte von der Gegenbauerstraße kommend rechts in den Buchweg einbiegen. Dabei übersah er einen 59-Jährigen in seinem VW, der von Ravensburger Straße herkam. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 9000 Euro.