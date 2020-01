Lastwagen nimmt Auto die Vorfahrt

Ein Sachschaden von rund 20 000 Euro ist das Resultat eines Vorfahrtsunfalls im Wangener Ortseil Schomburg, der sich am Donnerstagmittag ereignete.

Kurz vor 12 Uhr bog laut Polizei ein aus Richtung Haslach kommender Lkw an der Einmündung der K 8002 nach links in Richtung Geiselharz ab. Beim Abbiegen übersah der 63-jährige Lastwagenfahrer einen auf der Vorfahrtsstraße herannahenden BMW. Der 63-Jährige nahm dem Auto die Vorfahrt. Bei der nicht mehr vermeidbaren Kollision entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von jeweils rund 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand.