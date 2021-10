Lastwagen kommt auf der A 96 von der Straße ab

Ein gesundheitliches Problem dürfte der Grund dafür gewesen sein, dass ein Lastwagenfahrer am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr von der A96 auf Höhe der Behelfsausfahrt bei Neuravensburg abgekommen ist und einen Unfall verursacht hat.

Der 62 Jahre alte Fahrer des Schwerlasters verlor nach dem medizinischen Notfall die Kontrolle über sein Fahrzeug. Beim Steuern in den Grünstreifen knickte sein Lkw am Auflieger rechts ab und wühlte sich ins Erdreich. Der Fahrer wurde nach dem Unfall vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Lkw entstand ein Schaden, der auf etwa 60.000 Euro geschätzt wird. Ein Abschleppdienst barg das Gespann. Durch den Unfall wurde der rechte Fahrstreifen der Autobahn stark verschmutzt. Die Autobahnmeisterei reinigte die Fahrbahn.