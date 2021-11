Laster fährt Roller-Fahrerin auf

Glücklicherweise unverletzt blieb eine 17-jährige Roller-Fahrerin am Mittwoch gegen 9 Uhr in der Siemensstraße, als ein Lastwagen vermutlich aus Unachtsamkeit auf ihr Zweirad prallte. Die Jugendliche musste verkehrsbedingt auf der Abbiegespur in Richtung Ravensburger Straße anhalten, wie die Polizei mitteilt. Als die Ampel grünes Lichtsignal zeigte und die Zweiradlenkerin losfahren wollte, stoppte der Roller aus bisher unbekannten Gründen. Der hinter ihr anfahrende 55-jährige Lastwagenfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf, sodass der Roller erheblich beschädigt wurde. Die Höhe des Schadens am Roller beträgt etwa 1000 Euro. Am Laster entstand kein Schaden.