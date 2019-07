Lasershow schickt Schüler in „farbenfrohe Zukunft“

Bei einer Feier in der Stadthalle Wangen haben die Absolventen des Beruflichen Schulzentrums Wangen (BSW) ihr Abschlusszeugnis in Empfang nehmen können. Für die Schüler hält die Zukunft sicher einiges bereit. Daher hieß das Motto des Abends sinngemäß „Colourful Bright Future“.

Schulleiter Patrick Well erklärte in seiner Begrüßungsrede, dass am heutigen Abend zwar ein Abschnitt im Leben ende, jedoch zugleich ein neuer beginne. „Mit Stolz könnt ihr auf das Erreichte blicken und die neuen Herausforderungen mutig annehmen“, sprach er zu den Schülern. Das Abschlussmotto „Colourful Bright Future“, auf Deutsch: farbenfrohe und leuchtende Zukunft, sei eine wunderbare Umschreibung für das, was vor den Absolventen läge.

Farbig, das Berufsleben betreffend, bedeute, dass neue Betätigungsfelder auf die Absolventen warten und womöglich eine lebenslange Veränderung in der Tätigkeit bestehe. Damit verbunden sei auch die Farbe im Privatleben, mit dem man sich durch diese Grundlage eine gesicherte Existenz aufbauen könne. Und leuchtend sei die Zukunft, weil viele berufliche Tätigkeiten, die die Absolventen am BSW erlernt haben, individuell seien und Fachkräfte dringend benötigt würden. Doch Well ermutigte die Schüler auch, sich Zeit zu nehmen und Träume zu haben. „Einfach mal ein Gänseblümchen in den Mund nehmen und überlegen“, scherzte er. Und der Schulleiter sprach seinen Schützlingen schließlich den Mut zu, aus dem einen oder anderen Traum ein konkretes berufliches oder privates Lebensziel zu machen.

Sylvia Mauch, Abteilungsleiterin des BSW, kündigte den nun bevorstehenden Programmpunkt an: „Sie müssen nicht nach London oder New York, um eine spektakuläre Lasershow zu sehen“, versprach sie den Gästen. Und tatsächlich war diese Lichtshow ein Feuerwerk an Farben und Formen. Tanzende Lichtkegel und Elemente tauchten die Halle in ein buntes Meer, dazu wogte die passende Musik. Trotz schweißtreibender Temperaturen nicht nur draußen, sondern auch in der Halle, legten die Tänzerinnen der Tanzschule Götz einen schweißtreibenden Gruppentanz aufs Parkett. Modern und schwungvoll begeisterten sie das Publikum.

Eine weitere Lasershow entließ die Gäste dann in die Pause. Schließlich bekamen die Schüler dann ihre lang ersehnten Zeugnisse. Mit glücklichen Gesichtern und einem Lächeln wurden diese in Empfang genommen. Jedoch war bei Lehrern und Schülern auch zumeist ein weinendes Auge dabei. Denn schließlich hat man gemeinsam eine lange Zeit mit Höhen und Tiefen erlebt. „Die Herzlichkeit und Bodenständigkeit dieser Klasse steht nicht im Zeugnis“, lobte eine Klassenlehrerin ihre Schüler. Diese bedankten sich bei ihr durch die Worte einer Schülerin „ Sie haben uns hierhin gebracht, wo wir jetzt stehen“, sagte das junge Mädchen.

Besonders geehrt wurde die Schulbeste. Sie heißt Marina Nusser und absolvierte ihre Ausbildung als Industriekauffrau mit Bravour. Die Moderation des Abends wurde charmant von einer Schülerin und einem Schüler der Klasse BK 1 C geführt. Am Ende des Abends tanzten noch einmal die Lichter der Lasershow durch den Saal. Sie wurde gesponsert von der Maxx Group, Bernd und Claus Bauhofer. Ausgeführt wurde sie von Sonja und Karin Stitzenberger. Die Juniorenfirma EventPlus des Berufskollegs 1 organisierte die Abschlussfeier als Projekt gemeinsam mit den Lehrern Kathrin Bauder und Lutz Rauthe.