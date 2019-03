Lars Redlich spielt in der Häge-Schmiede

Mit dem Comedy- und Musikkabarett „Lars but not least“ gastiert Lars Redlich am Samstag, 30. März, um 20 Uhr in der Häge-Schmiede. Seine eigenen Songs zeugen laut Mitteilung von Phantasie und grandiosem Humor, wie etwa das Lied über „Schorsch, die einzelne Socke“, die ihren Partner bei 60 Grad verliert. „Lars But Not Least!“ sei ein einzigartiges Zusammenspiel aus Show, intelligenter Comedy und Musikkabarett. Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10, Telefon 07522 / 74211. Reservierungen macht Maria Neumann, E-Mail an maria.neumann49@t-online.de, Telefon 07522 / 29131. Die Abendkasse im Weberzunfthaus-Café, Zunfthausgasse 9/1, ist ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522 / 913627 erreichbar.