Langjährige Volksbank-Mitarbeiter verabschiedet

In diesem Jahr begann für sechs Mitarbeiter der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG (VBAO) ein neuer Lebensabschnitt. Herbert Kessler, Detlev Krause, Robert Maier, Paul Michel, Franz Rehm und Ingrid Wachter waren gemeinsam insgesamt 212 Jahre bei der Genossenschaftsbank beschäftigt.

Ingrid Wachter, ehemalige Beratungsassistentin im Regionalmarkt Wangen/Lindau, verabschiedete sich im Juni aus dem aktiven Berufsleben. Sie war 37 Jahre für die VBAO tätig und hatte stets ein offenes Ohr für die Anliegen der Mitglieder und Kunden der Bank. Auf den Tag genau zu seinem Renteneintritt im Juli war Detlev Krause 45 Jahre bei der VBAO. Als Innenrevisor konnte er viele Maßnahmen mitgestalten und prüfte die Vorgänge der Bank. Firmenkundenberater Robert Maier verließ die Genossenschaftsbank im Juli nach 43 Jahren Betriebszugehörigkeit. Als kompetenter Ansprechpartner begleitete er die Mitglieder und Kunden der Bank in Leutkirch im Allgäu und Umgebung bei all ihren Vorhaben und stand ihnen bei finanziellen Angelegenheiten mit Rat und Tat zur Seite. Paul Michel hielt seinem Arbeitgeber genau 40 Jahre die Treue. Er war im Regionalmarkt Bad Waldsee als Immobilienberater tätig. Seinen letzten Arbeitstag hatte er im September. Herbert Kessler und Franz Rehm haben die Mitglieder und Kunden am Service in der Hauptstelle der VBAO in Bad Waldsee betreut. Hubert Kessler freute sich im September nach 30 Jahren auf seinen Renteneintritt. Franz Rehm verabschiedete sich ebenfalls im September nach 17 Jahren im aktiven Berufsleben in die nächste Phase seines Lebens.

Der Vorstand der VBAO bedankte sich bei den Verabschiedungen während des Jahres bei den ehemaligen Kollegen für deren Engagement sowie die Treue zur Genossenschaftsbank.