Langjährige Ehrenamtliche beenden Arbeit für die Krankenhaushilfe

Nach mehr als 35 Jahren Engagement in der freiwilligen Krankenhaushilfe am Westallgäu-Klinikum in Wangen hat sich Imelda Hämmerle aus der ehrenamtlichen Arbeit verabschiedet. Mit ihr verlässt Lilo Funk-Fritsch das Team der Krankenhaushilfe Wangen, so die OSK in einer Pressemitteilung.

Man investiere nicht nur Zeit, sondern man bekomme im Gegenzug immer die Dankbarkeit der Patienten zurück, meinten die beiden Frauen beim Abschied. Gerade für Menschen, die möglicherweise nicht viele oder keine Angehörige haben, seien die Ehrenamtlichen der Krankenhaushilfe da. Auf Einladung von Swen Wendt und Luzia Schmid, Leiter Pflege- und Prozessmanagement am Westallgäu-Klinikum, kamen die ehrenamtlichen Krankenhaushelfer für eine kleine Verabschiedung zusammen. Swen Wendt lobte die Da-men für ihr „unglaubliches Engagement, welches keine Selbstverständlichkeit ist“. Besonders beeindruckend fand er, dass Imelda Hämmerle seit der ersten Stunde der freiwilligen Krankenhaushilfe immer mit dabei gewesen ist.

Nun sucht das Team der freiwilligen Krankenhaushilfe nach Verstärkung, um weiterhin den ehrenamtlichen Dienst am Menschen anbten zu können. Aufgrund der Corona-Lage ist der Dienst aktuell ausgesetzt. Cornelia Schlecker möchte jedoch die Zeit nutzen, um mögliche neue Ehrenamtliche auf die Arbeit vorzubereiten. „Zuhören können und empathisch sein“ sind laut Cornelia Schlecker die wichtigsten Eigenschaften für die Tätigkeit. Gesucht werden Menschen jeden Alters. Freiwillige können sich bei Frau Cornelia Schlecker unter Telefon 07522 / 3892 melden.