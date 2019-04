Landwirte und Imker informieren sich bei Bienenwanderung

Auf Einladung der Erzeugergemeinschaft Milch Bodensee-Allgäu (EMBA) und der Freien Wähler Neuravensburg wurde am Samstag bei einer Frühlingswanderung über Wiesen und Felder der generellen Frage nachgegangen, wie die Bienen in Oberschwaben und dem württembergischen Allgäu zu retten sind. Als Gesprächspartner dienten Raphael Buck, Geschäftsführer der Berufsimker in Baden-Württemberg, Meinrad Leiter, Leiter der Arbeitsgruppe Süd des Imkerverbandes, und Sven Schulz von der Bodensee-Stiftung.

Blütenbesuchende Insekten sorgen als Bestäuber für die Vielfalt von Pflanzen und Tieren. Damit Honig- und Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge, Wespen, Hornissen und viele Käferarten überleben können, brauchen sie vom zeitigen Frühjahr bis zum Spätherbst ausreichend Nahrung und Wohnraum. „Imker sprechen hier von einem Trachtfließband, von einer versiegenden Quelle, die fortlaufend durch eine andere ersetzt wird“, hielt Raphael Buck vor Augen.

Die Verantwortlichen der Veranstaltung freuten sich, dass unter den 40 Besuchern in Neuravensburg sowohl Landwirte als auch Imker dabei waren. Sinn des Miteinander unterwegs seins war es, den Interessierten das bereits jetzt schon vorhandene Nahrungsangebot zu zeigen beziehungsweise die Lücken im Blühangebot deutlich zu machen. Wobei die moderne Landwirtschaft eine wichtige Rolle für die Bienen spielt.

Für Benedikt Renz war die Feststellung wichtig: „Wir Landwirte machen nicht alles falsch, was man uns vorwirft.“ Und weiter: „Wir wollen Eiweiß produzieren und können nicht alles extensiv bewirtschaften.“ Gleichzeitig wollte er Anregungen bekommen, „wo es Möglichkeiten zum Entgegenkommen gibt“, um dann eine Lanze für seine Berufskollegen zu brechen. Wörtlich sagte er: „Es sind nicht arg viele Bauern da, die in Ruhe gelassen werden wollen, weil man es ja doch nichts recht machen könne.“

Im Laufe der Begehung wurden Wege aufgezeichnet, um gerade dem Bienensterben entgegenzuwirken. Da war einmal der „Anbau von mehrjährigen Blühstreifen“ an Feld- und Wegrändern mit einer Mindestbreite von zwölf Metern, dem Verzicht auf Pflanzenschutzmitteln und der Vorgabe, 30 Prozent des Streifens über Winter stehen zu lassen. Dann die „Anlage von Altgrasstreifen“ in sechs bis zwölf Meter breiten Streifen in oder am Rand einer Grünlandfläche. Der Streifen, der quer in zwei Stücke geteilt wird, verbleibt mehrere Jahre an derselben Stelle und erfährt eine wechselnde Früh- und Spätmahd.

Interessant war auch das, was im Hinblick zum Einsatz von umweltschonenden Gerätschaften empfohlen wurde. „Bei einem Kreiselmäher passiert nichts“, sagte Raphael Buck und fasste weitere Punkte zusammen: „Artenreiches Grünland wie Streuwiesen erhalten, auf Ackerflächen blühende Zwischenfrüchte anbauen, möglichst nicht während des Bienenflugs (etwa 9 bis 17 Uhr) und nicht ganze Ortschaften auf einmal mähen.

„Letztes Jahr war ein gutes für den Mais“, sagte Benedikt Renz und verdeutlichte: „Bei uns gibt es drei Jahre Gras und ein Jahr Mais. Wenn wir gleich nach der Maisernte aussäen, dann gibt es keine Verunkrautung und demnach wird auch kein Pflanzenschutz benötigt.“ Wie man sich in der Runde darüber einig war, dass beispielsweise keine Biene an Forsythien ihre Biene Freude hat, dafür umso mehr an den Linden.

Als eines der größten Probleme wurde die Tatsache angesehen, dass es beim Ausbleiben von Erträgen auch keine – oder nur in Ausnahmefällen – gewährten EU-Zuschüsse gibt. 0Und so wurde die Forderung nach einem EU-weiten produktionsbezogenen Ausgleich und nicht nach einem unter Einbeziehung der Fläche laut. Einig war man sicher darüber, „dass ohne Bienen nichts geht“.