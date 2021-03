Landtagswahl 2021 - Newsblog für den Wahlkreis Wangen-Illertal

In unserem Newsblog halten wir Sie den gesamten Wahlabend über mit aktuellen Informationen und Entwicklungen zur Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg auf dem Laufenden. Hier finden Sie Ergebnisse und Reaktionen aus dem Wahlkreis Wangen-Illertal.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Mehr Informationen gibt es HIER auf unserer Sonderseite zur Landtagswahl

Im Landkreis Ravensburg gibt es zwei Wahlkreise: Den Wahlkreis Wangen-Illertal und den Wahlkreis Ravensburg. HIER geht es zum Newsblog für den Wahlkreis Ravensburg.

++ 16.32 Uhr - Wählen unter Pandemiebedingungen:

Wegmarkierungen auf dem Boden, desinfizierte Stifte, Mundschutzmasken, separierte Warteräume und Ordnungskräfte an den Zugängen: So sieht der Urnengang in Corona-Zeiten aus. Auch in den Wahllokalen in Gaisbeuren und in Blönried wurden die Vorgaben zum Infektionsschutz strikt eingehalten. Lesen Sie HIER, wie die Stimmabgabe vor Ort abläuft.

Ein ähnliches Bild zeigte sich am Nachmittag im Wahllokal im Foyer der Leutkircher Festhalle. Durch viel Platz und wenig Wähler, die gleichzeitig kommen, gibt es kein Platzproblem. HIER gibt es ein Stimmungsbild von vor Ort.

In den Leutkircher Wahllokalen, wie hier im Foyer der Festhalle, kann man noch bis 18 Uhr seine Stimme abgeben. (Foto: Patrick Müller)

++ 16.18 Uhr - Ergebnisse der Landtagswahl 2016:

So fiel das Ergebnis der vergangenen Landtagswahl im Jahr 2016 im Wahlkreis Wangen-Illertal aus: CDU (35,2 Prozent), Grüne (30,8 Prozent), AfD (13,9 Prozent), SPD (7,5 Prozent), FDP (6,1 Prozent), Linke (1,9 Prozent), Sonstige (5,1 Prozent).

++ 16 Uhr - Viele Briefwähler:

Bis 18 Uhr haben die Wahllokale im Wahlkreis noch geöffnet. Viele Wählerinnen und Wähler haben aber bereits vor diesem Sonntag ihre Stimme abgegeben. Wegen der Corona-Pandemie war die Briefwahl sehr beliebt.

In Wangen wurden deshalb beispielsweise die Briefwahlbezirke verdoppelt. Wegen der Pandemie muss in den Wahllokalen das Einhalten von Abstands- und Hygieneregeln möglich sein. Auch deswegen zogen einige Wangener Wahllokale um. Alle Informationen dazu gibt es HIER.