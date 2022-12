LandFrauen Neuravensburg in der Allgäuer Genussmanufaktur

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen sehr schönen Abschluss unserer Ausflüge für dieses Jahr bildete die Führung in der Allgäuer Genussmanufaktur in Urlau am 30. November. Insgesamt zwanzig interessierte LandFrauen aus Neuravensburg fanden sich in der Allgäuer Genussmanufaktur ein. Wir erfuhren zunächst, wie die Genossenschaft zur Rettung des Industriegebäudes entstanden ist und welche Ziele diese verfolgt. Nämlich kleinen handwerklichen Betrieben oder auch Start-Ups aus der Region einen kostengünstigen Platz zu bieten, die gefertigten Waren und Produkte anzubieten und dessen Herstellung zu zeigen.

Wir erfuhren, dass bei manchen Betrieben der zur Verfügung stehende Platz schon zu klein geworden sei, so zuletzt der Allgäuer Genussbäcker, so dass diese Betriebe dann in größere eigene Gebäude umgezogen sind. Daher wird aktuell nach einem neuem Bäcker gesucht. Einerseits natürlich traurig, aber aus Sicht des Handwerksunternehmen sehr positiv, andererseits finden so auch immer wieder neue kleine Betriebe in der Allgäuer Genussmanufaktur einen Platz für ihren Start.

Fasziniert schauten wir vielen Produzierenden bei der Arbeit zu, probierten Produkte, wurden immer herzlich empfangen und unsere vielen Fragen beantwortet und wir kauften auch schon Geschenke für Weihnachten ein. Gemütlich ließen wir den Tag bei feinem Kuchen und herrlich aromatischem Kaffee (auf Empfehlung des Inhabers ohne Milch – war wirklich gut) im Mutmacher Kaffee ausklingen.