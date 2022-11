LandFrauen Neuravensburg besuchen Lindenberg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Ausflug der LandFrauen Neuravensburg zum Hofgut Ratzenberg Mitte Oktober entwickelte sich zunächst nicht nach Plan. Eine Führung war zu unserem Wunschtermin nicht buchbar, der Hofladen geschlossen und am Tag zuvor Dauerregen. Aber am Samstag zeigte sich die Sonne und der Wind sorgte für blauen wolkenlosen Himmel. Wir hatten eine Rundwanderung mit anschließender Einkehr ins Hofgut Ratzenberg in Lindenberg zu Kaffee und Kuchen geplant.

Unser Weg führte vom Hofladen und der Hofwirtschaft an den drei Eichen vorbei zum Gästehaus des Hofguts. Hier trafen wir unverhofft auf den Inhaber des Hofguts, Herrn Dr. Eisenmann-Mittenzwei, der gerade eine Kaffeepause einlegte. Wir kamen ins Gespräch und spontan erhielten wir eine Führung zu den Ställen. Wir erhielten Einblick in die eher untypischen Rassen, welche artgerecht in großen licht und luftdurchflutenden Ställen mit Stroheinstreu gehalten werden und große Weideflächen zur Verfügung haben. Man merkt Herrn Dr. Eisenmann-Mittenzwei die Liebe zu seinen Tieren und sein Herzblut für das Hofgut Ratzenberg an. Die Vermarktung des Fleisches erfolgt unter anderem in der eigenen Hofwirtschaft und im Hofladen. Herr Dr. Eisenmann-Mittenzwei stellt jedoch leider fest, dass wieder weniger Konsumenten auf ein gutes Stück Fleisch aus der Region zurückgreifen. Die Nachfrage sei während der Corona-Zeit 2020-2021 sehr viel stärker gewesen.

Wir bedanken uns für den sehr interessanten spontanen Einblick ins Hofgut und die geduldige Beantwortung unsere vielen Fragen. Der hausgemachte Kuchen in der Hofwirtschaft war sehr lecker und kann uneingeschränkt für einen Ausflug empfohlen werden.