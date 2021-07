Landesverdienstorden für Christine Urspruch

Hohe Ehrung für Christine Urspruch: Die bundesweit bekannte Schauspielerin aus Wangen hat am Freitag den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg erhalten.

Christine Urspruch zählt zu den beliebtesten Schauspielerinnen in Deutschland, ordnet das Staatsministerium ihre Bedeutung ein. Parallel zu ihrer Theaterkarriere gab sie ihr Filmdebüt in der Rolle des Sams. Als Kinderärztin Dr. Klein habe sie sich vor Stuttgarter Kulisse in die Herzen der Fernsehzuschauer gespielt und ist für ihre Auftritte als Alberich im Münsteraner Tatort bekannt.

Die gebürtige Rheinländerin mache vielen Menschen Mut, selbstbewusst zur eigenen Individualität und Persönlichkeit zu stehen. In ihrer Wahlheimat Wangen und in der Region unterstütze sie soziale Projekte: sei es der Wangener Verein Lichtblick oder die Vesperkirche Weingarten. Als „Lesebotschafterin" und „Bücherfreundin“ wecke sie außerdem bei Kindern die Lust aufs Lesen, heißt es in der Würdigung weiter.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann zeichnete am Freitag 26 Personen mit dem Landesverdienstorden aus. Aus der Region wurde auch die Ehre auch Gottfried Härle zuteil. Der Bierbrauer aus Leutkirch setzt sich in der Initiative „Bleiberecht durch Arbeit“ für abgelehnte, aber gut integrierte Asylbewerber ein.