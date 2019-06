Landeskonservatorium feiert „Festkonzert junger Solisten“

Beim traditionellen Festkonzert präsentiert das Vorarlberger Landeskonservatorium neben seinem Sinfonieorchester auch herausragende Studierende sowie den jungen Komponisten Raphael Lins. Aufführungen finden in Amriswil (29. Juni), Wangen im Allgäu am 30. Juni und Feldkirch (2. Juli) statt.

Das Festkonzert junger Solisten ist eines der erfolgreichsten Konzerte im Konzertkalender des Vorarlberger Landeskonservatoriums. Studierende aller Instrumental- und Gesangsklassen am Vorarlberger Landeskonservatorium stellen sich jedes Jahr dem Wettbewerb um die begehrte Auftrittsmöglichkeit.

Die Besten unter ihnen treten in diesem Abschlusskonzert des Studienjahres gemeinsam mit dem Sinfonieorchester des Vorarlberger Landeskonservatoriums auf.

Konzerte in der Bodenseeregion

Das Festkonzert junger Solisten ist an mehreren Orten im Bodenseeraum zu hören: Konzerte finden außer im Feldkircher Montfortsaal auch in Amriswil im Thurgau sowie in Wangen im Allgäu statt. „Die Einladungen nach Amriswil und Wangen in die Waldorfschule (18 Uhr) zeigen, dass das Vorarlberger Landekonservatorium in der Bodenseeregion einen ausgezeichneten Ruf genießt“, stellt Direktor Jörg Maria Ortwein fest.

Ausgewählte Solisten und ein leistungsstarkes Orchester

Ayleen Weber (Saxofon), Kilian Erhart (Violoncello), Michael Loß (Klavier), Francesca Temporin (Violine), Mayya Melnichenko, (Klavier) und Johanna Bilgeri (Fagott) haben sich gegen insgesamt 60 Mitbewerber durchgesetzt und präsentieren Werke unter anderem von Camile Saint-Saens, Fernande Decruck, Max Bruch und Johannes Brahms. Sie werden vom Sinfonieorchester des Vorarlberger Landeskonservatoriums begleitet.

Am Dirigentenpult steht Benjamin Lack, unter dessen Leitung sich das Orchester in den vergangenen Jahren zu einem Klangkörper entwickelt hat, der auf höchsten Niveau im gesamten Bodenseeraum konzertiert.

Uraufführung von Raphael Lins als Höhepunkt

Ein Höhepunkt des Konzert wird die Uraufführung des Werks „Präteritum für Orchester“ von Raphael Lins sein. Raphael Lins ist Studierender der Kompositionsklasse Herbert Willi und konnte mit seinen Kompositionen bereits internationale Erfolge feiern. Mit diesem Werk beschließt er sein Diplomstudium am Vorarlberger Landeskonservatorium.