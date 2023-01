Landesgartenschau-Liegestuhl geht nach Immenried

Silke Ettmüller (Mitte) hat den bunten Liegestühle im Landesgartenschau-Design gewonnen. Dieser wurde ihr nun von Oberbürgermeister Michael Lang und Landesgartenschau-Geschäftsführerin Edith Heppeler im alten Feuerwehrhaus überreicht. Für den Gewinn musste Ettmüller das Rätsel, das die Landesgartenschau in ihrem zweiten Magazin im Herbst gestellt hatte, lösen. Der Slogan der Landesgartenschau, „kunter, bunter, munter“, war gesucht. Den Liegestuhl will die Immenriederin im Garten ihrer Tochter am Pool platzieren, um dort sommerliche Laune verbreiten. Foto: Stadt Wangen