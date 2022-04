Landesgartenschau GmbH und Stadt Wangen informieren Vereine

Die Landesgartenschau 2024 in Wangen rückt mit großen Schritten näher. Zeit also in die Planung der eigentlichen Ausstellung überzugehen. Deshalb laden die Stadt Wangen im Allgäu und die Landesgartenschau GmbH Vereine und Kulturschaffende am Dienstag, 3. Mai, um 19 Uhr in der Stadthalle zu einem ersten Informationsaustausch ein.

Während im Landesgartenschaugelände überall gebaut wird und die Daueranlagen hergestellt werden, die Wangen auch nach der Landesgartenschau 2024 bleiben werden, laufen nun die Planungen für Ausstellung an, die den Sommer 2024 in Wangen zu einem besonderen machen sollen, schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Das bedeutet: Innerhalb der neuen Parkanlagen und entlang der revitalisierten Oberen Argen werden alle temporären Themen eingeplant, die eine Landesgartenschau in Wangen im Jahr 2024 zu etwas Besonderem machen.

Dabei spielen die Veranstaltungen und Akteure aus der Heimat eine besonders wichtige Rolle, heißt es vonseiten der Stadt weiter. Am Dienstag, 3. Mai, sollen die interessierten Vereine und Kulturschaffenden, aber auch andere Akteure, die sich gerne einbringen wollen, informiert und angesprochen werden. Die konkrete Veranstaltungsplanung beginnt im Herbst 2022.

Wer bereits vor dem 3. Mai Fragen oder ein konkretes Anliegen hat, kann sich jetzt schon melden. Dasselbe gilt, wenn sich jemand vorstellen kann, mit seiner Organisation für die komplette Dauer der Gartenschau einen festen Beitrag gestalten zu wollen.