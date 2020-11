Land übergibt Förderbescheid für Landesgartenschau

Der Wangener Oberbürgermeister Michael Lang hat aus den Händen vom Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauck, den Förderbscheid für die Landesgartenschau 2024 in Wangen entgegengenommen. Damit übergibt das Land Baden-Württemberg laut Pressemitteilung der Stadt Wangen fünf Millionen Euro aus dem Programm „Natur in Stadt und Land“.

Diese Summe stehe nun zum Bau von Grünanlagen von der Altstadt bis zum historischen Industrieareal der Baumwollspinnerei Erba zur Verfügung, die nicht über andere zielgerichtete Programme finanziert werden, heißt es dort. „Die Landesgartenschau im Jahr 2024 ist ein Meilenstein in der Stadtentwicklung von Wangen. Im Herzen der Stadt werden umfangreiche Freiflächen zu einem ‚Grünen Rückgrat‘ umgestaltet. Die Argen wird erlebbar gemacht und ökologisch aufgewertet. Durch die Einbeziehung des Erba-Areals sowie durch die Schaffung von Wohnraum wird die Landesgartenschau für Wangen zu einem umfassenden Stadtentwicklungsprojekt, das mit seinen landschaftsarchitektonischen, wirtschaftlichen, ökologischen und touristischen Auswirkungen zudem weit in die Region ausstrahlen wird. Von den Maßnahmen profitieren Mensch und Natur gleichermaßen. Die Fördermittel des Landes sind in Wangen gut angelegtes Geld“, sagte Minister Hauk bei der Übergabe.

Michael Lang bedankte sich herzlich für die Förderung, die einen wichtigen Teil in der Finanzierung der Landesgartenschau 2024 ausmacht. „Das Land unterstützt die Stadt Wangen großzügig“, sagte er. Denn eine ganze Reihe weiterer Förderungen seien der Stadt vonseiten des Landes zugesagt, zum Beispiel Stadtsanierungsmittel für den Bereich der ehemaligen Baumwollspinnerei sowie deren benachbarter Auwiesensiedlung. Es honoriere damit die Planungen, die durch Städtebau und Grünentwicklung aufs engste miteinander verbinden. Dazu gehöre auch die nachhaltige Bauweise mit Holz, die für alle Neubauten vorgesehen ist. So hat die Clusterinitiative Forst und Holz die vier Wettbewerbe bereits unterstützt, die im Jahr 2019 für die Planungen der Bebauung im Auwiesengelände ausgelobt waren.

Ein weiteres Projekt, das ganz wesentlich vom Land Baden-Württemberg getragen werde, sei die Renaturierung der Oberen Argen, schreibt die Stadt. „Das ist eine tolle Chance, etwas für das Gewässer zu tun, das für unsere Stadt prägend ist“, sagt Lang. Im kommenden Jahr werde mit den Arbeiten begonnen.