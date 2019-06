Lagerleben an der Burg aus der Vogelperspektive

Seltene Perspektiven vom Neuravensburger Burgspektakel am Pfingstwochenende hat Sigmund Birle eingefangen. Er ließ am vergangenen Samstag eine Drohne aufsteigen, um das Lagerleben an der Burg aus der Luft aufzunehmen. Dieses Foto gelang ihm nach seinen Angaben abends um 22.07 Uhr – kurz bevor es komplett dunkel wurde. Der Neuravensburger schreibt dazu Augen zwinkernd: „Wohl ohne Gegenstimme stimmt der Ortschaftsrat von Neuravensburg in jedem Jahr dem ,Baugebiet Spektakulum’ zu. Auf jeden Fall entsteht alljährlich für ein paar Tage ein kleiner ,Ortsteil’ der an Idylle nur schwer zu überbieten ist.“ Foto: Birle