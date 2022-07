Ländliches Schulzentrum feiert im Schloss Amtzell

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unsere diesjährigen Realschulabsolvent*innen (AK 1) konnten alle Prüfungen mit einem wunderbaren Schnitt von 2,1 abschließen. Mit dem Erwerb der Mittleren Reife stehen den Schülerinnen und Schülern zahlreiche Möglichkeiten offen, ihre Zukunft zu gestalten. Bei vielen geht es ab September an einem beruflichen Gymnasium weiter, andere haben einen Ausbildungsplatz bekommen. Bei der Auswahl zur passenden Lehrstelle waren die berufsorientierenden Aktivitäten wegweisend.

Auch unsere Hauptschüler (AK 2) können stolz auf sich sein. Mit einem Schnitt von 2,7 haben sie ihren Abschluss in der Tasche. Für die Zukunft sind alle Absolvent*innen versorgt und gehen in die Weiterbildung schulischer Art oder beginnen ebenfalls eine Ausbildung. Manche haben sich auch entschieden, in Amtzell an der GMS zu bleiben und nach dem Hauptschulabschluss den Realschulabschluss zu machen. Alles ist also möglich!

Die beiden Abschlussklassen AK 1 und AK 2 feierten gemeinsam in festlichem Rahmen im Amtzeller Schloss ihre Entlassung und brillierten durch gekonnte Moderation der Klassensprecher. Moritz Laukamp und Lisa Mägerle sowie Christoph Maierhofer und Piero Raufeisen führten durch abwechslungsreiches Programm. Sehr persönlich und emotional gestalteten die jeweiligen Klassenlehrer*innen Herr Heißenstein (AK 1) und Frau Hochdorfer (AK 2) die Zeugnisübergabe. Erleichtert und ein wenig wehmütig dankte die Schulleiterin Sara Schmucker den Eltern und Elternvertretern für ihre Unterstützung und den Kollegen für ihr großes Engagement.

Es wurden Preise der AK 1 (Realschulabschluss) erteilt: Manuel Broger, Lisa Mägerle, Pia Oelmayer, Fatou Sillah, Emilia-Sophie Speer, Lea-Marie Speer, Stella Verlingieri und Victoria Wedler. Belobigungen wurden erteilt an Elias Ast, Noel Brauchle, Luke Dietrich, Sarah Furitsch, Ilayda Hasirci, Jonas Keckeisen, Elias Kleber, Alexey Krasavin, Moritz Laukamp, Jakob May, Leonhard Rauch, Atakan Sari, Adrian Schuhwerk, Noah Stadler und Manuel Stemmer.

Belobigungen der AK 2 (Hauptschulabschluss) haben erhalten: Halil Celik, Lorena Conzelmann, David Eckstein, Helin Faru, Maria Gravina, Robin Hagen, Hannah Hirmke, Lulzim Mulaj, Christoph Maierhofer, Piero Raufeisen, Peter Reichart und Tim Wächter.